Sony Interactive Entertainment представила киностудию, которая займется экранизацией игр. PlayStation Productions будет собственноручно снимать фильмы по мотивам своих хитов, передает Телеспутник.

«Студия будет заниматься непосредственным производством экранизаций, а не лицензировать проекты другим студиям, как, например, это делают другие крупные игровые издатели – Activision Blizzard и Ubisoft. Дистрибуцией картин займется компания Sony Pictures», — сообщает ресурс.

По словам Асада Кизилбаша, возглавившего новое предприятие, такая идея появилась у Sony в связи с тем, что компания как никто другой знакома со спецификой своих игр. По мнению руководства, лицензирование проектов для других студий не может стать настолько же успешным, как непосредственная работа над кинокартинами производителем игр.

Отмечается, что PlayStation Productions уже начал работу над первым проектом.

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