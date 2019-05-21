Британское правительство проведёт ревизию сектора цифрового радиовещания страны

Правительство Великобритании наметило основательную ревизию всего сектора британского цифрового радио, включая сегмент рекламы.

В своём выступлении на лондонском Фестивале Радио министр цифровых технологий Марго Джеймс заявила, что процесс ревизии будет запущен уже в ближайшие недели и продлится до середины следующего года.

Согласно информации Advanced Television, говоря об аргументации правительства касательно проведения ревизии, Марго Джеймс, в частности, сказала: «Уровель конкуренции на рынке выше, чем когда-либо ранее, мы видим конкуренцию со стороны подкастов и музыкальных потоковых платформ».

«Шесть миллионов британцев слушают подкасты еженедельно – и многие из них являются представителями молодого поколения, которые всё чаще останавливают свой выбор на подкастах, как на основном источнике получения музыкального контента».

«Параллельно с данным изменением привычек всё более заметной становится цифровая реклама, что может порождать проблемы, связанные с получением выгоды от продажи контента».

В процессе ревизии Министерство культуры, медиа и спорта (DCMS) будет работать с вещателями и прочими участниками производственной цепочки радио с целью оценки состояния сектора, а также заложения основ «здорового и яркого цифрового будущего для британского радио»», – добавила Джеймс.

Как сообщалось ранее, на другой площадке Фестиваля Радио корпорация BBC анонсировала запуск «алгоритма общественного обслуживания» для рекомендации контента, что должно помочь пользователям приложения Sounds от BBC избежать эффекта виртуальных «эхо-камер».

Директор отдела образовательных и радиопрограмм BBC Джеймс Пёрнелл заявил собравшимся: «Это не алгоритм, который усиливает то, что уже есть. Это алгоритм, призванный удивлять вас, направлять ваше внимание на новую информацию, на различные точки зрения, заставлять вас выходить из оболочки привычного».

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