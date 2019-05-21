В России количество домашних подключений к интернету продолжает расти. В первом квартале текущего года насчитывается уже 33,2 миллиона абонентов, пишут Ведомости.

Согласно данным, показатель аналогичного периода прошлого года не превышал 32,3 миллиона. Таким образом, за год число людей, подключивших кабельный интернет, выросло на 2,8%.

Как прокомментировал ситуацию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, популярность домашнего интернета связана с тем, что операторы активно строят сеть в отдаленных регионах, которые до этого интернета вообще не видели. Что касается крупных городов, то проникновение кабельного подключения там превосходит 90%.

Отмечается, что наибольшими темпами число абонентов увеличивал оператор «Эр-телеком» — на 9% за год, до 3,81 млн. Также интенсивно наращивает клиентскую базу и МТС. Прирост пользователей домашнего интернета от данного оператора за первый квартал текущего года повысился 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил 3,32 млн.

Так что, отмечают аналитики, на сегодня мобильная связь все еще не может полностью вытеснить кабельное подключение. Проводной доступ по-прежнему остается более быстрым и стабильным.

Напомним, в феврале «ТМТ Консалтинг» подсчитал, что в России более 33 миллионов пользователей имеют доступ к широкополосному доступу. За один год абонентская база ШПД выросла на 2,1%.

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