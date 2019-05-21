Власти США выдали компании Huawei лицензию сроком на 90 дней для работы на территории Америки, передает РБК.
Разрешение на сотрудничество с США будет действительно до 19 августа текущего года.
Согласно данным, такие меры необходимо для того, чтоб китайский производитель завершил поставки оборудования по заявкам, оформленным ранее, а американские операторы успели найти замену технике от Huawei.
В то же время сам техногигант по-прежнему не сможет покупать американские запчасти и компоненты для производства новых продуктов без получения соответствующих лицензий.
Напомним, на днях ряд крупнейших технокомпаний Америки прекратил сотрудничество с Huawei. Среди них: Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
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