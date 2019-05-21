LG начнет производство первых в мире гибких дисплеев для ноутбуков. Одним из первых клиентов компании станет Lenovo, передает CNews.

Сообщается, что новая панель будет иметь диагональ 13,3 дюйма и сможет складываться пополам наподобие смартфона Samsung Galaxy Fold.

Дату выпуска LG пока не сообщает. Однако известно, что разработкой уже заинтересовалась Lenovo. Компания намерена выпустить ноутбук с гибкими панелями уже в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце LG сообщала о закрытии производства смартфонов в Южной Корее. Благодаря этому техногигант надеется сократить расходы и оптимизировать бизнес.

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