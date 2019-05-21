В Москве появился Центр 5G-инноваций, объединяющий в себе тестовую лабораторию, Ericsson Academy и демо-студию с новейшим оборудованием компании. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В течение двух лет в проект планируют инвестировать порядка 1 миллиарда рублей. Работа Центра будет заключаться в тестировании сети пятого поколения и перспективных технологий IoT, вроде беспроводного доступа или дистанционного управления беспилотным транспортом.

Оборудование лаборатории позволяет поддерживать непрерывную работоспособность сети, что, в свою очередь, ускоряет темпы проведения различных тестов и качество удаленных демонстраций их результатов.

«В тестовой лаборатории установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей GSM, WCDMA, LTE, развернута постоянно действующая end-to-end (е2е) сеть, включающая 5G Radio, 5G Core, контроллеры устройств на сайтах, системы OSS/BSS, в том числе Ericsson Network Management, частные сети LTE, систему автоматического тестирования и приемки (Automatic Acceptance Testing), реализованы технологии VoLTE и NB-IoT», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в прошлом месяце компания Ericsson заявила о планах на совместное сотрудничество с российской телеком-группой МОТИВ. Целью сделки станет подготовка сетей группы к предоставлению 5G-услуг.

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