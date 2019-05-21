В компании Dish Network Corp. заявили о намерении купить часть спутникового бизнеса компании EchoStar Corp. в рамках сделки стоимостью примерно в 800 миллионов долларов ценными бумагами.

20 мая компания Dish Network заявила о намерении объединить определённые операции EchoStar и прочие активы, составляющие спутниковый бизнес компании, среди которых – девять спутников прямого вещания и ряд важных членов команды, отвечающих за управление ими.

Сделка предусматривает передачу акционерам EchoStar акций на сумму в 22.9 миллиона, включающая ряд объектов недвижимости.

В 2017 году компания Dish приобрела ряд активов компании EchoStar с целью лучшей организации доставки подписчикам программ линейного телевидения и контента платформы Sling TV. Ключевые операции и службы спутникового вещания остаются во владении компании EchoStar, совладельцем которой также выступает председатель правления Dish Чарли Эрджен.

Компания Dish в 2017 году приобрела некоторые активы EchoStar для лучшей доставки абонентам линейного платного телевидения и онлайн-платформы Sling TV. Основные операции и услуги спутникового вещания остались у EchoStar, которой также владеет председатель правления Dish Чарли Эрген.

«Данная транзакция охватывает все эти операции, включая спутники BSS, связанные активы и ключевых членов команд, и мы надеемся на то, что данные дополнения повысят операционную эффективность и улучшат возможности для движения свободных денежных потоков и увеличения заработков до вычета налогов», – заявил генеральный директор Dish Эрик Карлсон.

Сделка организована как беспошлинный обмен и должна будет быть закрыта во второй половине 2019 года в случае, если стороны будут удовлетворены условиями.

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