Компания System Capital Management (SCM), принадлежащая Ринату Ахметову, продает телеком-оператора Vega. Покупку активов совершит Vodafone, пишет Лига.Tech.

Согласно данным, сделка может обойтись мобильному оператору в 1 миллиард гривен. По предварительным данным, покупка Vega необходима Vodafone, чтоб обеспечить себе уверенную конкуренцию на рынке мобильной связи, в частности — противостоять Киевстар.

Кроме того, известно, что Vega в свое время получила от SCM несколько ценных частот, которые в теории могут быть использованы оператором связи для внедрения 5G в Украине.

Напомним, в феврале «Медиа Группа Украина» передала в юридическое владение Vega OTT-сервис OLL.TV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.