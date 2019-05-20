Япония столкнулась с проблемой нехватки мобильных номеров. Уже к 2022 году все 11-значные комбинации могут закончиться, передает Beltion.

Проблема в том, что не только мобильные телефоны в стране требуют отдельного номера. Законодательство Японии требует за любым гаджетом, который относится к интернету вещей, закреплять собственную цифровую комбинацию.

В свою очередь, местные власти нашли выход из ситуации. Уже через два года в стране будет выпущено 10 миллиардов 14-значных номеров.

Напомним, в начале года японское правительство предупреждало граждан о том, что будет взламывать их устройства. Такие меры чиновники примут с целью обнаружения незащищенных подключений, дабы обеспечить безопасность предстоящих Олимпийских игр 2020 в Токио.

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