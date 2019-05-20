Китай нацелен на интенсификацию развития 5G в регионах. В городе Тяньцзинь было построено более 300 базовых станций, пишет русская служба Синьхуа.

Сообщается, что оператор China Mobile намерен инвестировать значительные финансовые средства в экономику Тяньцзиня, обеспечив тем самым строительство бесперебойных мобильных сетей по технологии 5G. Вместе с тем этот город станет одним из первых 5G-городов по всему Китаю.

Напомним, в конце апреля тестовая сеть пятого поколения была запущена в семи городах Китая. Экспериментальный запуск осуществил оператор связи China Unicom.

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