В Великобритании доля слушания цифрового радио в первом квартале текущего года достигла новой рекордной отметки в 56.4% (при 50.9% в первом квартале предыдущего года). Об этом говорится в материалах опубликованного отчёта RAJAR Q1 2019.

Годовой рост на 5.5% – с 50.9% до 56.4% – стал самым высоким процентным ростом доли цифрового слушания с момента начала исследований данного сегмента.

Охват цифры увеличился на более чем 2 миллиона слушателей – до отметки в 36.3 миллиона, а объёмы цифрового слушания в целом выросли на 55.9 миллиона часов, или же на 10.7% в сравнении с предыдущим годом.

Объёмы радиослушания за минувший год выросли на всех цифровых платформах, при этом доля слушания цифрового радио в стандарте DAB и радио в онлайн впервые в этом году превысили отметки в 40% и 10% соответственно.

На долю цифрового радио в Великобритании в настоящее время приходится 40.4% от всех объёмов слушания и 71.6% от всех объёмов цифрового слушания при годовом росте на уровне 10%. Доля слушания в режиме онлайн и через приложения в настоящее время составляет 11% от всех объёмов слушания и 19.5% от общих объёмов цифрового слушания, при годовом росте на 18%. На долю прослушивания через платформы цифрового телевидения в настоящее время приходится 5% всего радиослушания и 8.8% цифрового радиослушания.

Объёмы слушания цифрового радио британцами в салоне автомобиля выросли на 20 миллионов часов, или же на 24%, достигнув новой рекордной отметки в 41.5% от общих объёмов слушания радио в автомобиле. Слушание радио в онлайн дома выросло на 16.3% часов или же на 26% в сравнении с минувшим годом, при чём начиная с этого квартала в этот пункт включается прослушивание на IP-устройствах – таких, как смарт-колонки (в том числе – с голосовым управлением), подаренные на Рождество.

Объёмы прослушивания DAB радио на рабочем месте выросли на 14.5 миллиона часов, или на 26%.

В первом квартале 2019 года в жизни цифровых радиостанций произошёл ряд важных изменений. В частности, BBC 6 Music запустила новую сетку программ, на Virgin Radio начало выходить Шоу завтрака от Криса Эванса. Также появилось несколько новых общенациональных станций, вещающих в цифре – Virgin Radio Anthems, Virgin Radio Chilled и Greatest Hits Radio.

Аудитория Virgin Radio за минувший год выросла в три раза – с 427 000 до 1.3 миллиона слушателей. Это произошло главным образом из-за возвращения в эфир Криса Эванса с его Шоу завтрака, а также проведению грамотной рекламной кампании. Наиболее популярной станцией из тех, которые вещают исключительно в цифре, остаётся BBC 6 Music с еженедельным охватом аудитории в 2.5 миллиона слушателей. На втором месте находится Radio 4 Extra, аудитория которой – 2.2 миллиона слушателей. Наиболее популярной коммерческой станцией, вещающей исключительно в цифре, является KISSTORY – с еженедельным охватом аудитории в 1.8 миллиона слушателей, далее следует Absolute 80s (1.7 миллиона слушателей) и Heart 80s (новый рекорд которой – 1.4 миллиона слушателей).

Объёмы цифрового слушания выросли как на местном, так и на национальном уровне, и в настоящее время составляет более 40% среди местных станций и почти 65% среди общенациональных. Цифровое слушание в сегменте национальных коммерческих станций продолжает заметно расти, увеличившись на 29.4 миллиона часов – до отметки в 83% от всех объёмов слушания коммерческих станций на национальном уровне.

Генеральный директор Digital Radio UK Форд Энналс комментирует: «В первом квартале 2019 года наблюдался самый мощный рост объёмов цифрового слушания с момента начала исследований. Этому способствовал запуск фантастического нового цифрового контента – новых программ и новых радиостанций, наряду с ростом количества новых смарт-колонок в домах и цифровых DAB приёмников в автомобилях. Отличным свидетельством продолжения перехода на цифру является тот факт, что в настоящее время в домохозяйствах чаще слушают цифровое DAB радио, чем аналоговое. Вполне объяснимо то, что министр по вопросам цифровых технологий Марго Джеймс выбрала текущий момент для того, чтобы инициировать программу ревизии цифрового радиовещания с целью приближения цифрового будущего британского радио».

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