Ряд крупнейших технокомпаний Америки прекратил сотрудничество с Huawei. Такие действия стали следствием указа о запрете использования технологий китайского производителя, подписанный президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Интерфакс, первой об отказе от услуг Huawei заявила корпорация Google. Она приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской компании.

Вслед за Google аналогичное решение было принято такими техногигантами как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Компании заморозили поставки жизненно важных для китайского производителя программ и комплектующих, пишет Daily Storm.

Стоит отметить, что отказ от сотрудничества с Huawei для технологических компаний не сулит ничего хорошего. Еще в начале года британские провайдеры выступили в защиту китайского производителя. По их прогнозам, отказ от оборудования технологического гиганта скажется немалыми финансовыми затратами и отодвинет процесс расширения сети пятого поколения на несколько лет.

Напомним, указ об отстранении Huawei был подписан Дональдом Трампом на прошлой неделе. По мнению президента США, компания может шпионить для госорганов КНР, что, разумеется, идет в разрез с национальными интересами Америки.

UPD

Huawei внесла значительный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом. Huawei будет продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру, — заявили в Huawei.

Мы выполняем данное распоряжение и анализируем возможные последствия. Наши сервисы — Google Play и пакет сервисов по обеспечению безопасности Google Play Protect — и в дальнейшем функционировать на существующих устройствах Huawei, — добавили в Google.

Уверяем вас, что мы придерживаемся всех требований правительства США. Такие сервисы, как Google Play и система безопасности Google Play Protect, продолжать работать на имеющихся устройствах компании Huawei, — резюмировали в Android.

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