В США за первый квартал провайдеры услуг платного ТВ потеряли 1.3 миллиона подписчиков

Данные нового исследования, опубликованные агентством Leichtman Research Group, указывают на то, что крупнейшие провайдеры услуг платного телевидения США, представляющие 95% всего рынка, потеряли в первом квартале текущего года (по состоянию на 31 марта) более 1.3 миллиона подписчиков видеоуслуг – что на 426% выше их чистых потерь клиентов в аналогичный период предыдущего года (тогда потери составили 305 000 подписчиков).

В настоящее время в США общая абонентская база провайдеров услуг платного ТВ составляет около 87.8 миллиона подписчиков – при этом на долю шести кабельных компаний приходится 46.7 миллиона подписчиков видеоуслуг, на долю спутникового ТВ – 28.3 миллиона подписчиков, на долю телефонных компаний – 8.9 миллиона, а на долю ведущих провайдеров онлайн-телевидения – 3.9 миллиона подписчиков.

Больше всего подписчиков потеряли такие спутниковые платформы, как Dish Network и DirecTV – число их абонентов уменьшилось на 810 000 (в аналогичный период предыдущего года потери абонентов составили 375 000).

Кабельные операторы лишились 335 000 подписчиков услуг видео – при показателе 285 000 годом ранее. Потери подписчиков видеоуслуг телефонных компаний составили 105 000, что на 50 000 больше, чем годом ранее. Платформы онлайн-телевидения потеряли 75 000 – в то время как годом ранее наблюдался прирост абонентской базы на 405 000 подписчиков.

Примечательно, что компания AT&T потеряла примерно 625 000 подписчиков по всем своим платформам услуг платного ТВ (DirecTV, AT&T U-verse и DirecTV Now), в то время как в 2018 году она увеличила абонентскую базу на 125 000 подписчиков.

«На долю крупнейшего провайдера услуг платного телевидения в США – компании AT&T – пришлось 47% от всех чистых потерь за квартал, – комментирует аналитик Брюс Лаяхтман. – Этот квартал уже стал третьим кварталом подряд, в котором отмечались рекордные потери абонентов услуг платного ТВ. Этот ускоренный спад на рынке услуг платного ТВ совпал по времени с решениями компании AT&T и прочих провайдеров уделять больше внимания вопросам долгосрочной доходности при привлечении и удержании подписчиков».

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