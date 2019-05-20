В китайском городе Чжэнчжоу линию метро оснастили сетью 5G. Скорость загрузки на станциях метрополитена достигает 700 Мбит/с, пишет русская служба Синьхуа.

Сообщается, что работу сети нового поколения на линии метро обеспечивают три китайских оператора — China Mobile, China Union и China Telecom.

Местные власти надеются, что такое нововведение послужит прочной основой для внедрения аналогичных технологий во всем Китае и в мире.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что китайским компаниям принадлежит наибольшее количество 5G-патентов в мире. Как подсчитала IPlytics, они владеют 34% всех мировых заявок на оформление патентов.

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