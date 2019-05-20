Китай запустит ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы. Запуск запланирован на середину текущего года, пишет Russian.China.org.cn.

Согласно данным, длинна ракеты составляет 20,8 метра, а стартовый вес — около 57,6 тонны. Относительно простая структура «Чанчжэн-11» позволит реализовать ее запуск в довольно короткие сроки.

«Ракета способна вывести полезную нагрузку весом до 350 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км и 700 кг — на околоземную орбиту высотой 200 км. Она главным образом используется для запуска небольших спутников и может доставить на орбиту несколько спутников одновременно», — сообщает ресурс.

«Чанчжэн-11» будет запущена с платформы в Желтом море. Благодаря этому, Китай сможет предоставить услуги по запуску ракет странам, участвующим в инициативе «Пояс и путь».

Напомним, в апреле Китай запустил в космос ракету-носитель «Чанчжэн-3B» с ретрансляционным спутником «Тяньлянь II-01».

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