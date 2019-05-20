В Америке показали впечатляющую скорость 5G. Сотрудник оператора Verzion Джородж Коронес зафиксировал показатель более чем более 1 000 Мбит в секунду, передает Хайтек.

Согласно данным, Коронес протестил сеть в одном из отелей с наличием антенн 5G. Для этого он использовал смартфон Samsung Galaxy S10 5G, поддерживающий технологию пятого поколения.

В то же время отмечается, что на данный момент сеть нового поколения в США далека от идеала. Точек доступа, где можно воспользоваться сетью, мало, а скорость передачи часто не превышает 400 Мбит в секунду.

Напомним, пока страны всего мира соревнуются за первенство во внедрении сети пятого поколения, в Швейцарии люди протестуют против запуска 5G. Они требуют более взвешенного подхода к внедрению данной технологии и проведения дальнейших исследований касательное её влияния на здоровье человека.

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