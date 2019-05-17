На прошлой неделе группа людей собралась возле здания федерального парламента Швейцарии в Берне, чтобы высказать свой протест против развёртывания в стране технологии мобильной связи 5G.

По информации издания LE NEWS, члены швейцарского движения «Стоп 5G!» требуют приостановить развёртывание данной технологии в Швейцарии, идущее неплохими темпами. Они требуют более взвешенного подхода к внедрению данной технологии и проведения дальнейших исследований касательное её влияния на здоровье человека.

Большинство учёных не усматривает каких-либо рисков, связанных с излучением мобильного оборудования, однако часть населения не верит им, указывая на данные других исследований, вызывающие обеспокоенность. Некоторые люди – такие, в частности, как Джероми Джонсон, обладающий повышенной чувствительностью к электричеству, испытывают ряд симптомов под воздействием такого излучения. Он рекомендует активнее использовать оптико-волоконные линии и пользоваться мобильной связью более разумно. База данных исследований по данному вопросу доступна на web-сайте Всемирной организации охраны здоровья (WHO).

При использовании технологии 5G электромагнитное излучение большее, чем при использовании предыдущих поколений мобильной связи. Данная технология работает в более высоких частотных диапазонах, что требует установки большего количества мачт и большей мощности передатчиков для обеспечения распространения сигнала на аналогичные расстояния и покрытия, аналогичного покрытию 4G. Для покрытия всей территории Швейцарии услугой 5G необходимо установить 15 000 дополнительных мачт.

Сопротивление внедрению новой технологии выше в сельской местности. Многие также возражают против того, что решения, принимаемые федеральным правительством в Берне, навязываются кантонам и коммунам вопреки их воле.

Парламентские инициативы, направленные против внедрения новой технологии, имели место в семи немецкоязычных кантонах Швейцарии. А франкоязычные кантоны Во и Женева приостановили выдачу разрешений на установку 5G-оборудования.

Напомним, в апреле текущего года швейцарский оператор Swisscom запустил первую коммерческую сеть 5G в Европе.

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