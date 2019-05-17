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Стоп 5G / Stop 5G
Фото: Pinterest

На прошлой неделе группа людей собралась возле здания федерального парламента Швейцарии в Берне, чтобы высказать свой протест против развёртывания в стране технологии мобильной связи 5G.

По информации издания LE NEWS, члены швейцарского движения «Стоп 5G!» требуют приостановить развёртывание данной технологии в Швейцарии, идущее неплохими темпами. Они требуют более взвешенного подхода к внедрению данной технологии и проведения дальнейших исследований касательное её влияния на здоровье человека.

Большинство учёных не усматривает каких-либо рисков, связанных с излучением мобильного оборудования, однако часть населения не верит им, указывая на данные других исследований, вызывающие обеспокоенность. Некоторые люди – такие, в частности, как Джероми Джонсон, обладающий повышенной чувствительностью к электричеству, испытывают ряд симптомов под воздействием такого излучения. Он рекомендует активнее использовать оптико-волоконные линии и пользоваться мобильной связью более разумно. База данных исследований по данному вопросу доступна на web-сайте Всемирной организации охраны здоровья (WHO).

При использовании технологии 5G электромагнитное излучение большее, чем при использовании предыдущих поколений мобильной связи. Данная технология работает в более высоких частотных диапазонах, что требует установки большего количества мачт и большей мощности передатчиков для обеспечения распространения сигнала на аналогичные расстояния и покрытия, аналогичного покрытию 4G. Для покрытия всей территории Швейцарии услугой 5G необходимо установить 15 000 дополнительных мачт.

Сопротивление внедрению новой технологии выше в сельской местности. Многие также возражают против того, что решения, принимаемые федеральным правительством в Берне, навязываются кантонам и коммунам вопреки их воле.

Парламентские инициативы, направленные против внедрения новой технологии, имели место в семи немецкоязычных кантонах Швейцарии. А франкоязычные кантоны Во и Женева приостановили выдачу разрешений на установку 5G-оборудования.

Напомним, в апреле текущего года швейцарский оператор Swisscom запустил первую коммерческую сеть 5G в Европе.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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