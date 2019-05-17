Киевстар расширил 4G-покрытие в Украине, предоставив доступ к сети более 400 тысячам жителей страны. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«Связь 4G Киевстар появилась еще в 281 населенном пункте, где проживает около 404 тысяч людей. В частности, возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом появилась у жителей городов Сходница, Синевир, Тростянец, Золочев, Балаклея, Короп, Ржищев, Володарка и др.», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на сегодня Киевстар подключил к LTE-сети 5994 населенных пункта. Услуги связи четвертого поколения доступны более чем 27 миллионам украинцев, а это порядка 66% всего населения.

Напомним, в течение апреля Киевстар расширил 4G-покрытие в 1126 населенных пунктах. На этой территории проживают 3 миллиона украинцев.

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