Компания OnePlus намерена в ближайшем будущем выйти на рынок телевизоров. Первая модель производителя будет концептуально отличаться от привычных нам устройств, передает Ixbt.com.

Согласно данным, дебютный телевизор OnePlus не будет иметь пульта дистанционного управления, полагаясь на искусственный интеллект. Устройство намерены запрограммировать на самостоятельное переключение каналов тогда, когда этого захочет владелец.

Каким образом ИИ будет взаимодействовать с пользователями, считывая их пожелания, глава компании Лю Цзоху пока не объясняет, как и не раскрывает других подробностей касательно грядущей новинки. Он только отметил, что намерен привнести на теле-рынок что-то необычное, поскольку там, на его взгляд, за последние 20 лет «не произошло ничего принципиально нового».

Напомним, в марте Samsung запатентовал беспроводной телевизор без шнура питания.

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