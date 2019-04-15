Польский оператор мобильной связи Play официально запустил OTT-услугу Play Now TV.

Исходя из информации касательно нового проекта, озвученной на пресс-конференции, издание Satkurier делает вывод, что доступ к платформе будет осуществляться не на условиях предоплаты, а по подписке: абонентам услуги необходимо будет заключить годовой контракт.

Также стало известно, что доступ к услуге можно будет получить при помощи устройства TV Box, работающего на базе системы Android TV 8.0. Данное устройство совместимо с такими службами видео по запросу, как Netflix, Tidal, Ipla, Player+ и YouTube (платная и бесплатная версии), а также может быть использовано для получения доступа к DTT и кабельным телеканалам.

В первые три месяца доступ к Play Now TV будет осуществляться на бесплатной основе (пробный период без обязательств составляет 30 дней). Затем существующим абонентам Play придётся ежемесячно платить 20 злотых (4.7 евро), а для тех, кто пока не является пользователем услуг компании, ежемесячная плата составит 35 злотых.

В рамках услуги будут также доступны дополнительные пакеты каналов – Extra, Sport, Kids и HBO GO.

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