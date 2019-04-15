ПОДЕЛИТЬСЯ
Play Now TV
Фото: Media2
Польский оператор мобильной связи Play официально запустил OTT-услугу Play Now TV.

Исходя из информации касательно нового проекта, озвученной на пресс-конференции, издание Satkurier делает вывод, что доступ к платформе будет осуществляться не на условиях предоплаты, а по подписке: абонентам услуги необходимо будет заключить годовой контракт.

Также стало известно, что доступ к услуге можно будет получить при помощи устройства TV Box, работающего на базе системы Android TV 8.0. Данное устройство совместимо с такими службами видео по запросу, как Netflix, Tidal, Ipla, Player+ и YouTube (платная и бесплатная версии), а также может быть использовано для получения доступа к DTT и кабельным телеканалам.

В первые три месяца доступ к Play Now TV будет осуществляться на бесплатной основе (пробный период без обязательств составляет 30 дней). Затем существующим абонентам Play придётся ежемесячно платить 20 злотых (4.7 евро), а для тех, кто пока не является пользователем услуг компании, ежемесячная плата составит 35 злотых.

В рамках услуги будут также доступны дополнительные пакеты каналов – Extra, Sport, Kids и HBO GO.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияMPAA: Видеосервисы практически вытеснили DVD и Blu-ray
Следующая публикацияЧехия: M7 Group поглотит оператора спутникового телевидения UPC
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА