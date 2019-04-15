«Роскосмос» с группой S7 обсуждают создание многоразовой ракеты-носителя «Союз-5 Light». Ракету планируют построить на базе существующей «Союз-5», передает РИА Новости.

Согласно данным, в дальнейшем «Роскосмос» нацелен на возведение многоразовых ракет, для чего ему потребуется помощь S7. Первым таким проектом станет «Союз-5 Light» — облегченная коммерческая версия «Союз-5».

«Мы хотим перейти к этапу многоразовости. Сейчас это не сделать, но на следующем этапе это можно сделать вместе с ними [с S7 — ред.]. Мне кажется, что там есть почва для работы», — прокомментировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, недавно гендиректор «Роскосмоса» на встрече с президентом Казахстана обсудил перспективы сотрудничества в сфере космического развития, в частности касательно реализации проекта «Байтерек». Комплекс выйдет на летные испытания уже в 2022 году.

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