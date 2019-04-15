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Чехия: M7 Group поглотит оператора спутникового телевидения UPC

Борис Скуратовский
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Спутниковая антенна

Чешский антимонопольный орган – Бюро защиты конкуренции (UOHS) – окончательно одобрил покупку оператора спутникового телевидения UPC DTH компанией M7 Group. Об этом пишет Broadband TV News.

В решении Бюро говорится, что M7 Group уже работает на рынке Чехии через DTH-платформу Skylink, при этом M7 Group управляет DTH-платформой под брендом freeSAT. Следовательно, деятельность двух компаний пересекается горизонтально в сфере предоставления розничных услуг платного телевидения.

Однако, с учётом наметившейся тенденции к снижению их доли на рынке, покупка платформы сможет лишь немного увеличить эту долю, при этом они будут и далее сталкиваться с жёсткой конкуренцией со стороны таких провайдеров, как UPC, O2, Digi CZ и T-Mobile.

Таким образом, в Бюро не видят существенных угроз для конкуренции на рынке.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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