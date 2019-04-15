Чехия: M7 Group поглотит оператора спутникового телевидения UPC

Чешский антимонопольный орган – Бюро защиты конкуренции (UOHS) – окончательно одобрил покупку оператора спутникового телевидения UPC DTH компанией M7 Group. Об этом пишет Broadband TV News.

В решении Бюро говорится, что M7 Group уже работает на рынке Чехии через DTH-платформу Skylink, при этом M7 Group управляет DTH-платформой под брендом freeSAT. Следовательно, деятельность двух компаний пересекается горизонтально в сфере предоставления розничных услуг платного телевидения.

Однако, с учётом наметившейся тенденции к снижению их доли на рынке, покупка платформы сможет лишь немного увеличить эту долю, при этом они будут и далее сталкиваться с жёсткой конкуренцией со стороны таких провайдеров, как UPC, O2, Digi CZ и T-Mobile.

Таким образом, в Бюро не видят существенных угроз для конкуренции на рынке.

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