11 апреля компанией SpaceX был осуществлён второй запуск ракеты Falcon Heavy, которая вывела в космос свой первый коммерческий груз – спутник связи Arabsat-6A. После случившейся задержки, вызванной неблагоприятными ветрами в верхних слоях атмосферы, ракета Falcon Heavy взлетела со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в начале окна длительностью в 57 минут, открывшегося в 18:35 по времени восточного побережья (22:35 по Гринвичу), и уже через 34 минуты доставила свой груз на геосинхронную переходную орбиту.

Данный запуск состоялся через четырнадцать месяцев после первого успешного полёта ракеты Falcon Heavy, когда в межпланетное пространство был отправлен старый автомобиль Tesla Roadster основателя и генерального директора компании Илона Маска, который был использован для демонстрации возможностей ракеты вместо «традиционных» космических аппаратов.

Запуск в космос автомобиля Tesla Roadster стал практическим испытанием конструкции ракеты Falcon Heavy в полёте, продемонстрировав то, что она способна выводить на орбиту более ценные грузы. Нынешний же запуск показывает, что возможности ракеты оценили и реальные заказчики – саудовский оператор спутников связи Arabsat.

Спутник Arabsat-6A был создан на заводе компании Lockheed Martin. Он построен на базе спутниковой шины LM2100 – усовершенствованной версии успешной платформы A2100. В Arabsat сообщили, что договор с Lockheed Martin о постройке спутника был подписан в апреле 2015 года, тогда же был заключен договор и на постройку другого спутника – HellasSat-4/SaudiGeoSat-1. Напомним – спутник HellasSat-4/SGS-1 был успешно выведен на орбиту в феврале при помощи ракеты Ariane 5ECA.

Масса спутника Arabsat-6A без топлива составляет 3 520 килограммов, а с полной заправкой он весит 6 000 килограммов. Спутник будет работать на геостационарной орбите – орбите, на которой для обращения вокруг Земли космическому аппарату требуются сутки, благодаря чему он постоянно находится в одной точке над поверхностью планеты. Спутник Arabsat-6A будет размещён в орбитальной позиции 30.5 градуса восточной долготы, где уже находится запущенный девять лет назад спутник Arabsat 5A (который со временем будет заменён новым аппаратом).

В 2015 году в компании SpaceX сообщили о подписании с Arabsat контракта на запуск спутника Arabsat 6A, отметив, что он будет выведен на геосинхронную переходную орбиту ракетой Falcon Heavy.

Данная эллиптическая орбита станет первым этапом на пути спутника к геостационарной орбите: впоследствии Arabsat-6A задействует собственную систему двигателей для серии орбитальных манёвров, которые «округлят» его орбиты: поднимут перигей (ближайшую точку орбиты по отношению к Земле) до одного уровня с апогеем (самой высокой точкой орбиты).

Достигнув места «постоянной прописки», спутник должен проработать в нём на протяжении как минимум 15 лет.

Находясь высоко над экватором Земли, спутник Arabsat 6A задействует установленный на его борту комплект транспондеров Ku- и Ka-диапазонов для обеспечения трансляции теле- и радиоканалов, а также раздачи интернета и трафика операторов мобильной связи на территорию Ближнего Востока, Африки и Южной Европы.

Технические характеристики спутника также позволят задействовать и прочие диапазоны частот – в частности, он должен обеспечить покрытие территории Турции и Аравийского полуострова сигналом в S- и X-диапазоне, аналогичное покрытию спутника Arabsat 5A, а также покрытие в C-диапазоне, охватывающее обширные территории от Северной Европы до Южной Африки и Центральной Азии.

Орбитальная позиция 30.5 градуса восточной долготы является ключевой для компании Arabsat. Впервые данная позиция была задействована компанией для работы третьего спутника, Arabsat-1C, который был запущен в космос в феврале 1992 года. На смену спутнику Arabsat-1C в 1996 был запущен спутник Arabsat-2B, а выведенный из эксплуатации Arabsat-1C через год был продан компании ISRO, которая заменила им аварийный индийский спутник. Arabsat-2B работал на орбите до 2010 года, когда ему на смену отправился Arabsat 5A.

Данный запуск стал первой миссией, проведенной компанией SpaceX по заказу Arabsat. Задействованная для запуска ракета Falcon Heavy является самой мощной из ныне эксплуатируемых в мире ракет, она способна выводить груз массой в 63 800 килограммов на низкую околоземную орбиту или 26 700 килограммов на геосинхронную переходную орбиту.

Falcon Heavy имеет высоту в семьдесят метров и представляет собой двухступенчатую ракету с двумя жидкотопливными разгонными двигателями, расположенными по сторонам первой ступени и обеспечивающими дополнительное ускорение. Все 28 двигателей типа Merlin, установленные на ракете, работают на топливе RP-1 – ракетном керосине и сжиженном кислороде.

Ракета Falcon Heavy была сконструирована на базе ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, при этом она имеет два дополнительных разгонных двигателя и усовершенствованный центральный блок, в который были внесены дополнительные изменения с целью усиления его для принятия дополнительной нагрузки, которая является частью задач возлагаемых на ракету Falcon Heavy.

Боковые разгонные двигатели являются практически неизменёнными первыми ступенями ракеты Falcon 9 с аэродинамическими носовыми конусами – в SpaceX планируют использовать взаимозаменяемые разгонные двигатели для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy – хотя модификация центрального блока означает, что для этой специализированной роли необходимо будет зарезервировать отдельный набор ступеней.

Как и в случае с Falcon 9, ракета Falcon Heavy проектировалась разработчиками из SpaceX как ракета многоразового использования. В процессе запуска два боковых разгонных блока после отделения их от ракеты должны будут направляться назад, на мыс Канаверал, совершая управляемую посадку на площадках приземления 1 и 2, расположенных к югу от площадки запуска ракет Falcon Heavy.

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