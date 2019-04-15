Американская кинематографическая ассоциация (MPAA) определила, что популярность физических видео-носителей стремительно падает по всему миру. Процветание стриминговых сервисов привело к значительному снижению доходов рынка DVD и Blu-ray, передает Stereo.ru.

Согласно данным, за прошедший год доходы от видеодисков упали с 25,2 млрд долларов в 2014 году до 13,1 млрд долларов.

Не спасло ситуацию и появление UHD Blu-ray. Крупные производители вроде Oppo и Samsung отказались от производства плееров с поддержкой этого формата.

Основной причиной падения рынка физических видеоносителей является стремительное развитие видеосервисов, в частности таких популярных как Amazon и Netflix.

«Цифровой рынок домашних видеоразвлечений (онлайн-транзакции и подписка) в мире вырос на 170%, с 15,7 млрд долларов в 2014 году до 42,6 млрд долларов в 2018 году. Только за прошлый год этот рынок вырос на 29%», — пишет ресурс.

Аналитики прогнозируют Blu-ray отнюдь не самое радужное будущее. Технология, по мнению экспертов, в дальнейшем будет существовать только как нишевый продукт, что ставит под сомнение успех грядущего формата 8K Blu-ray.

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