В России еще 20 регионов перешли на цифровое вещание. Оставшиеся территории должны отключить аналог до лета, пишет информационное агентство RNS.

«В список вошли Москва и Московская область. Мордовия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Чувашия, Удмуртия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Ивановская, Амурская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Костромская, Липецкая, Сахалинская, Новгородская и Тюменская области», — пишет ресурс.

Теперь россиянам, проживающим на указанных территориях, доступны два пакета из 20 каналов в цифровом формате, что раньше было привилегией только подписчиков платного ТВ.

Ранее, в феврале, аналоговое ТВ было отключено в Чеченской Республике, а также Тульской, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Ярославской и Ульяновской областях.

Напомним, согласно плану отключения аналога в РФ, абсолютно все регионы России должны полностью перейти на цифровое вещание до 3 июня.

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