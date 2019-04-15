Amazon запускает собственный аудиосервис. По предварительным данным, стриминг должен стать бесплатным для пользователей, передает Хайтек.

Сама компания пока не комментирует грядущий запуск, поэтому количество музыки, к которой слушатели смогут получить бесплатный доступ, пока не известно. Сообщается, что, вероятнее всего, пользователям предоставят ограниченный каталог аудиофайлов.

Согласно неподтвержденной информации, Amazon планирует начать рекламную кампанию уже на следующей неделе.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Amazon намерен отправить в космос более 3000 спутников для обеспечения интернет-доступом жителей отдаленных регионов планеты. Компания уже подала заявку на размещение группы аппаратов на орбите в Международный союз электросвязи.

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