Беларусский «Завод точной электромеханики» использует возможности спутника Belintersat-1 всего на 35%. Проект, на реализацию которого было потрачено около 300 млн. долл., работает только на треть, передает TUT.by.

Сообщается, что спутник имеет 38 транспондеров, однако их них задействованы не более 14. Хотя руководитель проекта «Белинтерсат» Андрей Абрамов заверяет, что цифры относительны и часто меняются, поскольку еще недавно аппарат был загружен почти на 45%.

По словам Абрамова, такая ситуация сложилась в связи с тем, что в Беларуси хорошо развито волоконно-оптическое подключение, и спутниковая связь не является особо затребованной. Но такая связь все же остается важной для страны, поскольку в ней заинтересованы, в первую очередь, государственные структуры.

«Основные заказчики — МЧС, Госпогранкомитет, в какой-то степени МВД и КГБ, Минобороны. То есть силовой блок, те, кто обеспечивает безопасность страны, общественную безопасность, защиту от техногенных катастроф и происшествий», — рассказал руководитель «Белинтерсата».

Первый белорусский спутник связи Belintersat-1 отправился на орбиту 15 января 2016 года с китайского космодрома Сичан.

Напомним, недавно Андрей Абрамов предложил создать единую телевизионную платформу для стран ЕАЭС.

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