Заключительный сезон сериала «Игра престолов» будет доступен на Vodafone TV в HD-качестве с профессиональной озвучкой, сообщает пресс-служба оператора связи.
Согласно данным, доступ к просмотру сериала получат абоненты пакета «Амедиатека». Стоимость подписки составляет 25 грн в неделю.
Отмечается, что сервис будет показывать новые серии на следующий день после премьеры. Подключиться к нему можно с помощью приложения Vodafone TV, установленному на смартфон или телевизор.
Напомним, недавно Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Одессе.
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