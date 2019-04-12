Заключительный сезон сериала «Игра престолов» будет доступен на Vodafone TV в HD-качестве с профессиональной озвучкой, сообщает пресс-служба оператора связи.

Согласно данным, доступ к просмотру сериала получат абоненты пакета «Амедиатека». Стоимость подписки составляет 25 грн в неделю.

Отмечается, что сервис будет показывать новые серии на следующий день после премьеры. Подключиться к нему можно с помощью приложения Vodafone TV, установленному на смартфон или телевизор.

Напомним, недавно Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Одессе.

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