Turkcell планирует предоставлять международные услуги от лица lifecell, в связи с чем намерен перевести все свои бизнесы под данный бренд. Об этом пишет Finance.ua.

Как сообщил глава наблюдательного совета Turkcell Ахмет Ахча, такая практика уже была использована компанией в Германии, Непале, на Кипре и Карибах.

Напомним, в феврале стало известно, что Turkcell совместно с Huawei запустят проект внедрения 5G на основе облачных технологий. Цель сотрудничества заключается в создании глобальной облачной сети EPK, которая осуществит переход на стандарт пятого поколения в мировом масштабе.

Оператор lifecell (100% которого принадлежат Turkcell) в Украине с момента запуска сети четвертого поколения расширил покрытие, охватив связью 4.5G почти 6 тысяч населенных пунктов. На сегодня LTE-услуги оператора доступны 62% населения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.