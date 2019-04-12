«ТМТ-Консалтинг» подсчитал доходы российских видеосервисов за прошедший год. Так, в течение года рынок OTT-платформ вырос на 45% до более 11 миллиардов рублей, передает Телспутник.

Сообщается, что порядка 7,5 миллиарда рублей из общей суммы доходов составила плата за подписку, за год этот показатель вырос на 70%. В то же время реклама принесла стриминговым сервисам 3,5 млрд., что на 10% больше, нежели было годом ранее.

Кроме того, за год выросло и число абонентов видеосервисов — на сегодня их около 47 миллионов. При этом более 3,5 миллиона составляют платные подписчики.

По данным аналитиков, причиной такого роста, вероятнее всего, послужили удачные инвестиции и борьба с онлайн-пиратством.

Что касается текущего года, эксперты прогнозируют рынку стриминговых платформ еще больший рост — на 38% до более 15 миллиардов рублей.

Напомним, в феврале о своем финансовом положении отчитался российский видеосервис ivi. За год платформа увеличила доходы на 62%, получив прибыль в 3,9 млрд. руб.

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