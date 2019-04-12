В 2018 году среднестатистический зритель ежедневно тратил на просмотр телепрограмм 2 часа 55 минут, – говорится в отчёте «Один год телевидения в мире», подготовленном экспертами Eurodata TV Worldwide.

Эта цифра (основанная на результатах анализа ситуации в 94 странах) всего на одну минуту меньше цифры по итогам 2017 года, что говорит о невероятной стабильности популярности медиа. Впрочем, в Eurodata указывают на то, что данная цифра не отображает некоторые различия между регионами мира. К примеру, время, которое зритель тратит на просмотр телепрограмм в Северной Америке, существенно уменьшилось (на 9 минут), однако, страны Азии продемонстрировали годовой рост (на 3 минуты).

Директор Eurodata TV Worldwide Фредерик Ваульпре заявляет: «Телевидение пребывает в добром здравии и растёт за счёт новых привычек пользователей. На протяжении последних 25 лет время, которое зритель проводит перед телеэкраном, оставалось стабильно неизменным в Северной Америке, а в Южной Америке и Европе даже выросло».

Кроме того, по данным Eurodata, на долю телевидения отложенного просмотра приходится 8.3% от общего времени, которое зритель проводит перед экраном, при этом в Швейцарии данный показатель достигает отметки в 18%, а среди молодой аудитории в Португалии – 23%. В агентстве также указали на тенденцию роста популярности «предварительных трансляций» – запуска программ в интернете до их официальной премьеры в линейном эфире. В Великобритании на долю «предварительных трансляций» пришлось около 21% от общего количество просмотра контента, сопровождаемого такой опцией.

В 2018 году на телеэкраны по всему миру было выпущено более 10 000 новых сериалов, 43% из них были документальными, 41% – художественными, а 16% – развлекательными. Если говорить об аудитории, то новые художественные сериалы занимали ведущие показатели в рейтингах в трёх четвертях стран, ставших предметом исследования. В Eurodata отметили, что 80% из них были местным продуктом.

По данным Eurodata TV, одним из трендов 2019 года является документальный телевизионный продукт, описывающий медицинские операции и прочие манипуляции, связанные с темой здоровья. В жанре художественных сериалов на подъёме политическая драма, а также отмечается рост совместного производства.

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