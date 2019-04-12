В компаниях Intel и Netflix анонсируют выпуск нового высокопроизводительного видео-кодека, который будет доступен создателям контента, разработчикам и провайдерам услуг в качестве ПО с открытым кодом, без необходимости уплаты роялти. Кодек, получивший название SVT-AV1 (Scalable Video Technology for AV1 – масштабируемая видео-технология для AV1), обеспечивает производительность и возможность масштабирования при обработке видео.

Вице-президент компании Intel Линн Комп говорит: «Кодек SVT-AV1 обеспечивает высокую производительность и эффективность. На фоне самого популярного на сегодняшний день кодека H.264 AVC, кодек SVT-AV1 может помочь провайдерам услуг сэкономить до половины пропускной способности канала, обеспечивая суперсовременные функции для обслуживания пользователей, которые могут быстро и выгодно предлагаться по всему миру.

Данный кодек можно задействовать для предоставления целого ряда услуг – начиная от видео по запросу до живых трансляций контента 4Kp60/10 бит с использованием процессоров Intel Xeon Scalable, включая недавно представленный на рынке процессор Intel Xeon Scalable 2-го поколения».

Модернизация программных видео-кодеков для повышения эффективности позволит обеспечить высокую функциональность для пользователей и получить глобальный охват, ускорив выход на рынок и снижая затраты разработчиков и провайдеров услуг.

SVT-AV1 – это программный масштабируемый кодек, предлагающий наиболее компромиссные решения в сочетании производительности, задержки и качества картинки при работе с визуальными облачными нагрузками. Преимущества кодека SVT-AV1 в сфере производительности основаны на архитектуре SVT – связанной и высокоэффективной архитектуре кодеков, которая была использована при создании нескольких поколений подобного программного обеспечения – в частности, SVT-HEVC, SVT-VP9 и SVT-AV1.

Новый кодек SVT-AV1 является уникальным в том смысле, что он позволяет кодеру масштабировать уровни своей производительности с учётом требований к качеству и задержке целевых приложений – от самого высокого качества для видео по запросу (VOD) до вариантов использования потоковой передачи в реальном времени.

Высокое качество компрессии и декомпрессии, предлагаемое кодеком SVT-AV1, даёт возможность разработчикам, работающим с визуальными облачными нагрузками, выводить их на рынок ускоренными темпами. Кодек оптимизирован для компрессирования видео на процессорах Intel Xeon Scalable.

Параллельно компания Intel запустила проект с открытым исходным кодом Open Visual Cloud, который включает в себя набор опорных конвейеров, оптимизированных для использования при работе с визуальными рабочими нагрузками.

В основе этих готовых к использованию разработчиками конвейеров лежат компоненты с открытым исходным кодом, искусственный интеллект (AI) и графические программные составляющие. Они поддерживают самые популярные конструкции с открытым исходным кодом, хорошо знакомые разработчикам.

SVT, OpenVINO Toolkit и Intel Rendering Framework являясь частью Open Visual Cloud, объединены высокооптимизированным открытым кодом для компрессии / декомпрессии, логического вывода и графики и стали общим совместимым эталоном для внедрения инноваций в сфере услуг. Первые два конвейера включают службы для потоковой передачи VOD в транскодирующей сети доставки контента (CDN) и интеллектуальной вставки рекламы.

Кодек SVT-AV1 можно заполучить на условиях разрешительной лицензии BSD+Patent, которая без проблем позволяет брать его на вооружение и коммерциализировать. Разработчики могут получить кодек SVT-AV1 по адресу 01.org/OpenVisualCloud/svt. Эталонные справочные материалы и строительные блоки Open Visual Cloud для кодирования / декодирования, вывода и рендеринга можно скачать по адресу 01.org/OpenVisualCloud.

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