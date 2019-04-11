«Юмор Box» сообщил о прекращении деятельности. Телеканал остановит вещание с 1 мая, передает Кабельщик.

«Юмор Box» появился в 2004 году. Вместе с MusicBoxGold, RussianMusicBox он входил в холдинг Music Box.

Изначально канал имел интерактивный формат: зрители голосовали за ролики, которые в последствии формировали эфир. Спустя четыре года после запуска «Юмор Box» реформатировали, добавив в сетку контент собственного производства.

Юмористический канал вещал на территории России, стран СНГ и Балтии, Турции, Египта, Германии, ОАЭ, Великобритании, Испании, Израиля и других стран.

Напомним, на днях в России запустили телеканал «Победа». Канал, приуроченный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, появился в сетях кабельных и спутниковых операторов.

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