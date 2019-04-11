Компания Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated и Swisscom, а также ряд производителей самых современных устройств – такие, как OPPO, LG Electronics, Askey и WNC – заявили о появлении в Европе коммерческой сети 5G.

Поводом для такого заявления стал запуск 5G сети от компании Swisscom. Данный запуск знаменует собой начало процесса быстрого и всеохватывающего распространения в регионе сетей 5G и совместимых Android смартфонов, ожидаемого в 2019 году.

Все производители устройств, присоединившиеся к Swisscom в данном заявлении, используют 5G решения от компании Qualcomm Technologies. 5G-совместимые телефоны премиум-класса от OPPO и LG, а также устройства от Askey и WNC укомплектованы процессором Qualcomm Snapdragon 855, модемом X50 5G, антенными модулями со встроенным радиочастотным приемопередатчиком, радиочастотным интерфейсом и антенными элементами, первой в отрасли коммерческой 5G платформой.

Они создавались для того, чтобы дать пользователю доступ к новым невероятным возможностям, среди которых – практически мгновенный доступ к облачным службам, покупки в режиме дополненной реальности, многопользовательские облачные игры, совместная работа с видео в режиме реального времени и многое другое.

В своём многолетнем движении к 5G компания Qualcomm прошла немалый путь – от фундаментальных исследований и новаторских изобретений в сфере 5G до лидерства в разработке стандарта 3GPP 5G, первых прототипов 5G New Radio (NR) и тестов с использованием двух поколений 5G модемов, о которых было объявлено параллельно с заявлением о разработке комплексных решений «модем-антенна» и RF Front-end (RFFE).

Все эти шаги готовили почву для создания коммерческой инфраструктуры, соответствующей нормам стандарта 5G NR, и появления в 2019 году на рынке совместимых смартфонов и прочих мобильных устройств. Опираясь на своё лидерство в сфере мобильных технологий, компания Qualcomm продолжает расширять рамки 5G, делая ключевой вклад в разработку индустриальных стандартов и работая над дорожной картой новых технологий, способных расширить экосистему 5G с охватом новых отраслей.

«В компании Qualcomm Technologies рады представившейся возможности оказать поддержку компании Swisscom при запуске первой коммерческой сети 5G в Европе, – говорит старший вице-президент и президент Qualcomm Europe/MEA, QUALCOMM Europe, Inc Энрико Сальватори. – Эта важная веха является отображением тесного сотрудничества, которое развивается в рамках всей экосистемы с целью ускорения на один год программы коммерциализации 5G, что должно принести в итоге массу преимуществ пользователям, и Qualcomm Technologies находится на передовой данного процесса. Технология 5G уже в Европе и готова значительно улучшить качество нашей жизни».

Технический директор и член правления Swisscom Кристоф Эшлиманн отмечает: «Компания Swisscom намерена сохранять своё технологическое лидерство, и с этой целью уже многие годы тесно сотрудничает с Qualcomm Technologies и прочими партнёрами, занимающимися разработками в сфере инфраструктуры. Будущее Швейцарии как инновационного центра зависит от развития мобильных сетей, и мы рады возможности донести эту мысль до потребителей в 2019 году».

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