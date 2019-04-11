Amazon купил у РЕН ТВ два проекта. Боевик «Отцы» и фэнтези «Тайный город» теперь могут смотреть подписчики сервиса из Великобритании и США, сообщает пресс-служба телеканала.

Гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин отметил, что подобное сотрудничество для телеканала в новинку, поэтому в перспективе компания надеется на долгосрочное сотрудничество с видеосервисом.

«РЕН ТВ создает остросюжетные сериалы по правилам лучших голливудских блокбастеров – российские зрители смотрят их наравне с американскими и британскими кинохитами, которые популярны во всём мире. Поэтому уверен, что проекты РЕН ТВ завоюют свою аудиторию среди подписчиков одного из крупнейших международных сервисов», – прокомментировал Тюлин.

Напомним, в начале года стало известно, что украинская медиагруппа 1+1 Медиа начала сотрудничество с международными OTT-сервисами MEGOGO и ivi в рамках стратегии присутствия контента группы на цифровых платформах.

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