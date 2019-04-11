В Беларуси отправят под суд мужчину, который взламывал технику «Триколора» для предоставления пользователям нелегального доступа к телеканалу. Об этом пишет TVnews.by.

Согласно данным, нарушитель зарабатывал тем, что перепрошивал приставки «Триколор ТВ». Таким образом его клиенты могли получать нелегальный бесплатный доступ к «Первому каналу», каналу «Россия 1», НТВ и т.д.

Отмечается, что обвиняемого будут судить по хакерской статье, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в марте «Триколор» отчитался о проделанной работе в области борьбы с телевизионным пиратством. Совместно с правоохранителями оператор в 2018 году открыл 12 уголовных дел по вопросам цифрового пиратства. Кроме того, было возбуждено 28 административных производств.

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