Беларусь хочет создать единую телевизионную платформу для стран ЕАЭС. С таким предложением выступил руководитель проекта «Белинтерсат» Андрей Абрамов, передает TVnews.by.

Абрамов отметил, что для реализации задумки необходимо будет задействовать группировку из 2-3 спутников. В этом вопросе руководитель «Белинтерсата» рассчитывает на сотрудничество с операторами «РФ, Казахстана, других участников рынка в СНГ и ЕАЭС» для обеспечения технической базы.

В то же время, акцентировал Абрамов, если операторы организуют технические моменты, то кому-то необходимо будет заняться и производством контента для потенциальной телеплатформы.

Напомним, в марте первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что Беларусь в ближайшее время завершит создание сетей 4G и сосредоточится на связи пятого поколения. По его словам, доступ к LTE-сети уже имеют 75% белорусов.

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