Российский проект суверенного рунета прошел второе чтение. Об этом пишет TJournal.

Сообщается, что третье чтение назначено на 16 апреля. Предположительно, уже с 1 ноября закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета должен вступить в силу.

Напомним, законопроект безопасной суверенной сети предполагает принятие необходимых мер для обеспечения работы российского интернета, если он потеряет доступ к Всемирной сети.

В частности, авторы инициативы обеспокоены некими возможными внешними угрозами, которые могут представлять для российской сети зарубежные серверы в силу сложившейся технической и политической ситуации.

В середине февраля законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.