Российский проект суверенного рунета прошел второе чтение. Об этом пишет TJournal.
Сообщается, что третье чтение назначено на 16 апреля. Предположительно, уже с 1 ноября закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета должен вступить в силу.
Напомним, законопроект безопасной суверенной сети предполагает принятие необходимых мер для обеспечения работы российского интернета, если он потеряет доступ к Всемирной сети.
В частности, авторы инициативы обеспокоены некими возможными внешними угрозами, которые могут представлять для российской сети зарубежные серверы в силу сложившейся технической и политической ситуации.
В середине февраля законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.
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