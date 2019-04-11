ПОДЕЛИТЬСЯ
HBO Europe

Генеральный директор WarnerMedia Джон Стенки опроверг слухи о том, что в материнской компании AT&T рассматривают возможность продажи HBO Europe, назвав их «необоснованными и неточными».

Перед этим в издании The Financial Times появилась публикация, автор которой, ссылаясь на неназванных бывших и нынешних топ-менеджеров компании, утверждал, что в AT&T обсуждался вопрос продажи HBO Europe в рамках плана мер, направленных на сокращение долгов компании, достигших отметки в 170 миллиардов долларов.

«Обычно мы не комментируем слухи, но когда средство массовой информации должно понимать неточность публикуемой информации, но всё равно продолжает публиковать её, мы считаем необходимым внести ясность», – заявил Стенки, возглавивший недавно созданное отделение AT&T.

«В публикации The Financial Times о том, что в AT&T рассматривали или рассматривают возможность продажи HBO Europe, нет ни грамма правды. Данная информация является безосновательной и некорректной. HBO Europe является очень ценным активом для реализации наших планов, связанных с обеспечением роста в Европе».

В газете утверждалось, что HBO Europe является одним из нескольких активов, который в AT&T теоретически готовы продать, хоть и не ведут пока никаких официальных переговоров с потенциальными покупателями.

В ноябре в AT&T заявили о том, что компания берёт на себя обязательство сократить в 2019 году накопившиеся долговые обязательства, приняв для этого ряд мер, среди которых – ревизия всех неключевых активов (таких, как доля в потоковой видео-компании Hulu) для последующей продажи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияSony представила громадный 16K-дисплей
Следующая публикацияВ «Белинтерсате» предложили объединить страны ЕАЭС общей телеплатформой
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА