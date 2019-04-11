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В среду, 10 апреля, японские телекоммуникационные компании получили от регуляторов официальные разрешения на использование частотного ресурса для развития технологии 5G, что является важной вехой на пути к запланированному на весну следующего года запуску высокоскоростного беспроводного интернета.

Министерство телекоммуникаций выдало разрешения на использование частотного спектра троим крупнейшим операторам страны – NTT Docomo, KDDI и SoftBank, а также новичку – компании Rakuten. Об этом пишет Reuters.

Внедрение технологии, способной обеспечить скорость передачи данных, превышающую по меньшей мере в 20 раз скорость 4G, рассматривается как необходимое условие для внедрения множества инновационных проектов – начиная от самоходных автомобилей и систем дополненной реальности и заканчивая смарт-городами и искусственным интеллектом.

Япония немного отстала в процессе внедрения новой технологии от таких стран, как Южная Корея и Соединённые Штаты, которые уже начали запускать 5G сети.

В ближайшие пять лет четыре компании, ставшие победителями тендера, в совокупности потратят немногим менее 1.7 триллиона иен (15.29 миллиарда долларов США) на создание сетей. И это – по самым скромным подсчётам, со временем цифра может вырасти.

Финансовая нагрузка на телекоммуникационные компании возрастает, поскольку правительство требует от них снижения платы за услуги связи. А запуск 4G сети от Rakuten может вызвать рост ценовой конкуренции на рынке.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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