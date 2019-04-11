К команде менеджеров «Медиа Группы Украина» присоединился Евгений Бондаренко. На новой позиции он будет отвечать за разработку и последовательную реализацию HR-стратегии Группы. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

По словам представителя пресс-службы, Евгений более 15 лет работает в сфере управления персоналом, стоял у истоков создания крупнейшего и самого известного в Украине корпоративного университета Академии ДТЭК. Под его руководством Академия прошла путь от регионального учебного центра до образовательной платформы для бизнеса всей страны. Евгений также является автором двух бизнес-книг: «На старт. Книга для тех, кому суждено построить успешную карьеру», «HR без бюджета. Делайте большее за счет меньшего».

«За последние несколько лет мы выстроили в Группе HR-систему, которая помогает бизнесу добиваться поставленных целей, а сотрудникам гордиться тем, что мы являемся командой успешного медиа холдинга. Было реализовано множество проектов по управлению, развитию и мотивации персонала. Например, Медиа Мастерская, которая позволяет делиться знаниями как внутри компании, так и воспитывать новое поколение профессионалов в украинской журналистике. Благодаря профессиональной работе команды HR на протяжении последних четырех лет, у нас сформирована уникальная корпоративная культура, с помощью которой мы привлекаем и удерживаем ярких профессионалов. Медиа-отрасль стремительно меняется, и наша команда всегда была в авангарде этих изменений. Евгений сможет продолжить эту работу, привнести новые инновационные подходы в управлении», – говорит директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко:

Евгений Бондаренко, директор по управлению персоналом «Медиа Группы Украина», добавляет: «Я люблю развиваться и двигаться вперед. Задачи, которые требуют нестандартных подходов, особенно ценю и считаю своей специализацией. И предложение «Медиа Группы Украина» как раз об этом. Сейчас все говорят о трансформации и новых вызовах и медиа бизнес не исключение. Я верю в то, что сильная команда единомышленников, правильная корпоративная культура и инновации в бизнесе позволят компании достичь самых выдающихся результатов. Этим я и буду заниматься в Группе».

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