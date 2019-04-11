Футбол премиум-класса переходит с телеканалов семейства «Матч» на стриминговый сервис Okko.

Rambler Group, наряду с другими медиактивами владеющая видеосервисом Okko, стала эксклюзивным обладателем прав на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) на территории России. Об этом говорится в официальном сообщении группы.

Контракт, подписанный с АПЛ, рассчитан на три года. Основной платформой для показа всех 380 матчей в прямом эфире станет легальный сервис Okko. Для этого будет создан специальный раздел Okko.Sport, где зрители смогут оформить подписку и смотреть футбольные поединки между английскими клубами. В этом разделе также будут показываться аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko.Sport.

По информации «Спорт Экспресс», до сих пор АПЛ транслировалась в эфире федерального телеканала «Матч ТВ», а также на спортивных каналах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Футбол 2», которые также входят в пул тематических каналов «Матч».

По данным газеты «Коммерсант», стоимость прав на показ Английской премьер-лиги обходилась для «Матч» в 6,5 миллионов евро в год. В этом году холдинг пытался снизить цену до 5,5 млн евро, полагая, что других претендентов на приобретение прав не будет. Однако, по сообщению «Ъ», Rambler Group смогла предложить за такой контракт около 7 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что начиная со следующего сезона официальным транслятором матчей АПЛ на территории Украины становится Setanta Sport. До этого, начиная с 2010 года, права принадлежали телеканалам «Футбол 1» и «Футбол 2», которые входят в состав холдинга «Медиа Группа Украина».

Практика приобретения онлайн-кинотеатрами прав на трансляцию матчей футбольных чемпионатов существует и в Украине. На данный момент стриминговый сервис Megogo обладает правами на показ испанской Ла Лиги (LaLiga), немецкой Бундеслиги (Bundesliga) и французской Лиги-1 (Liga 1). В начале этого года даже был запущен специализированный канал «MEGOGO Футбол», в эфире которого транслируются матчи выше перечисленных лиг.

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