Концерн РРТ установил промежуточные тарифы для представителей телевизионного рынка. Из всех участников последнего координационного собрания не согласовал новые цены и не подписал соответствующий договор только «Зеонбуд», передает Телекритика.

Согласно данным, КРРТ пошел на такой шаг, надеясь одновременно удовлетворить требования сторон (медиахолдингов и оператора), установив минимально возможные тарифы, а также решить собственные вопросы касательно производственных затрат и не уйти в минус.

Отмечается, что решение КРРТ было удовлетворительным для обеих сторон. Как заявлял ранее «Зеонбуд» при таких условиях он будет согласен с любыми расчетами. Однако, по словам и.о. генерального директора Концерна РРТ Сергея Микрюкова, «Зеонбуд» на данный момент «саботирует подписание договора».

Напомним, представители Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сообщали ранее, что «Зеонбуду» и Концерну РРТ необходимо согласовать тарифы до мая. В противном случае КРРТ пригрозил оператору отключением вещания.

Более того, вопрос установления тарифов «Зеонбуд» и КРРТ должны были решить еще до 1 февраля текущего года. Однако проблема долгое время оставалась открытой из-за множества спорных моментов.

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