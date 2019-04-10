YouTube займется созданием интерактивного контента. Суть новых проектов будет заключаться в том, что зрители смогут контролировать сюжет фильмов и сериалов, пишет Bloomberg.

Сообщается, что производство интерактивных шоу будет происходить под руководством Бена Релла, которые уже восемь лет занимается созданием контента для YouTube.

«Бен обладает интуитивным и опытным пониманием того, как платформа может улучшить контент, что делает его идеальным выбором для развития этого захватывающего нового подразделения», — так отзывается о разработчике глава оригинального программирования видеосервиса Сюзанна Дэниелс.

Отмечается, что ранее YouTube имел опыт работы с интерактивной рекламой. Уже тогда компания отмечала подобное направление как весьма затратное финансово.

Напомним, в конце марта видеосервис заявил, что отказывается от создания собственного платного контента по причине затратности производства. Существующие оригинальные продукты видеоплатформы перейдут из премиум-сервиса в бесплатную версию.

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