Киевстар отчитался о своих успехах в сфере телеком-услуг за 2018 год. В прошлом году компания инвестировала 22,5 миллиарда гривен в развитие сетей, в результате чего абоненты получили доступ к 4G, а интернет-трафик вырос на 300%. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, за прошедший год Киевстару удалось построить LTE-сеть, которая работает в более чем 4,5 тыс. населенных пунктах, где проживает больше половины населения Украины. Что касается 3G, то на сегодня услугами связи третьего поколения может пользоваться 81% жителей страны.

Кроме того, за указанный период интернет-трафик вырос на 300%. За один только март 2019 года было использовано 46 петабайтов — столько же, сколько за весь 2016 год. При этом отмечается, что 43% от этой цифры было «потрачено» в сети 4G.

Также за прошлый год оператор предоставил своим клиентам доступ к услугам Mobile ID, IoT, Big Data, облачные сервисы и т.д.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар провел рефарминг частот. Компания расчистила частотный ресурс, чтоб обеспечить оптимальное использование голосовой связи и 4G.

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