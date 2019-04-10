Российское предприятие «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» разработало спутниковую систему связи между странами СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным, новая система обеспечит голосовую связь в реальном времени и передачу данных.

Услуги будут предоставляться частным лицам, организациям и госструктурам на территории России, стран СНГ, части Европы. Связью будет покрыта также область Северного Ледовитого океана и арктического побережья.

ИИС Решетнева планирует запуск минимум пяти ретрансляционных спутников: три на высокоэллиптическую орбиту и еще два — на геостационарную.

Напомним, на днях предприятие заявило о том, что в ближайшие два года займется созданием четырех спутников связи. Первые два аппарата будут собраны уже к началу 2020 года, а остальные — годом позже

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