«Первый канал. Всемирная сеть» совместно с «Ростелекомом» запустили телеканал «Победа». Канал, приуроченный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, появился в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории РФ, передает ТАСС.

Новый телеканал транслирует сюжеты, иллюстрирующие реалии военных времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.

«Многообразие жанров и форматов, спецпрограммирование и адресный контент обеспечивают интерес к телесмотрению максимально широкой аудитории независимо от социального и демографического ценза», — прокомментировал «Первый канал. Всемирная сеть».

Напомним, лицензия на вещание телеканалу «Победа» была выдана в прошлом месяце.

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