Коммерческое цифровое радио в стандарте DAB+ начало вещание в столице австралийского штата Тасмания – городе Хобарт.

В самом маленьком из столичных городов Австралии (и единственном, расположенном не на основном континенте) начали работать первые коммерческие станции, вещающие в стандарте DAB+. Это KIX Country, Easy Hits and Triple M Classic Rock.

«Мы рады, что жители Хобарта отныне смогут слушать не только аналоговое радио в AM и FM, но также цифровое радио в стандарте DAB+. Они смогут насладиться всеми преимуществами цифрового радио, среди которых – лучшее качество звука и более широкий выбор станций, слушать программы своих любимых радиостанций и открыть для себя новые», – заявила генеральный директор индустриального объединения Коммерческое радио Австралии Джоан Ворнер.

В то время как коммерческие станции в стандарте DAB+ только лишь начинают свою работу в Хобарте, общественные станции, входящие в правительственные сети ABC и SBS, вещают в городе в цифре с декабря 2017.

Для приёма программ в стандарте DAB+ слушателям потребуется совместимый радиоприёмник, однако у тех жителей страны, которые недавно купили себе машину, такой приёмник, по всей вероятности, есть, поскольку 65% новых автомобилей, продаваемых в Австралии, комплектуются цифровым приёмником уже на заводе. Для поиска новых станций слушателям всего лишь необходимо нажать кнопку «сканировать» или «автоматическая настройка».

Цифровое радио начало вещать в пяти основных столичных городах Австралии в 2009 году. В 2018 году в пяти столичных городах программы цифрового радио в стандарте DAB+ слушало более 4.21 миллиона человек или же 30% жителей в возрасте от 10 лет и выше.

Запуск новых станций увеличивает проникновение в Австралии технологии, которая постепенно вытесняет аналоговые AM и FM.

Общее количество радиоприёмников (включая автомобильные), совместимых с цифровым стандартом DAB+, достигло в Австралии к концу 2018 года отметки в 4.73 миллиона.

«Мы рады тому, что отныне нашим слушателям в Хобарте доступны регулярные трансляции в стандарте DAB+, и мы надеемся, что им понравится наша новая, вещающая в цифровом стандарте, станция KIX Country», – заявила генеральный директор Grant Broadcasters Элисон Камерон.

В свою очередь генеральный директор Southern Cross Austereo Грант Блэкли добавила: «Цифровое радио в стандарте DAB+ продолжает рост, и мы рады представить жителям Хобарта новые цифровые станции SCA».

На радиоприёмниках стандарта DAB+ имеются небольшие дисплеи, на которых отображается текстовая информация – название программы, название песни, звучащей в эфире, свежие новости и информация о погоде. На некоторых приёмниках имеются также ЖК-дисплеи для отображения графических картинок.

В 2009 году цифровое радио начало работать в пяти основных столичных городах Австралии.

В 2018 году программы в цифровом стандарте DAB+ еженедельно слушало 4.21 миллиона человек.

Общее количество приёмников (включая автомобильные), совместимых с цифровым стандартом DAB+, достигло в Австралии к концу 2018 года отметки в 4.73 миллиона.

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