Соединённые Штаты обратились к Международному союзу электросвязи (ITU) с предложением рекомендовать стандарт цифрового телевизионного вещания ATSC 3.0 для использования во всех странах мира. Данное предложение стало первым важным этапом реализации плана действий, направленных на возможное продвижение стандарта на мировом уровне.

Американская делегация предложила стандарт ATSC 3.0 – первый в мире стандарт телевизионного вещания на основе интернет-протокола – на рассмотрение Рабочей группы 6-ой исследовательской комиссии сектора радиосвязи ITU, которая разрабатывает и поддерживает всемирные рекомендации, готовит отчёты и справочники по вещательным службам. Американскую делегацию активно поддержала делегация правительства Южной Кореи, а также Корейский научно-исследовательский институт электроники и связи.

Стандарт ATSC 3.0, разработанный организацией Advanced Television Systems Committee, принят в Соединённых Штатах и Республике Корее. Набор добровольных технических стандартов и рекомендованных практик представляет собой существенное улучшение на фоне оригинального стандарта ATSC 1.0, который был принят в 1996 году. Он является альтернативой прочим стандартам наземного телевизионного вещания, в частности – европейскому DVB-T, японско-бразильскому ISDB-T и китайскому DTMB.

«Мы рады представившейся нам возможности начать данный процесс, и надеемся на быстрое рассмотрение наших предложений, что даст другим странам возможность внедрить у себя этот замечательный новый стандарт», – заявил официальный представитель американской делегации, помощник руководителя Отдела международных стратегий и переговоров в международном бюро Федеральной комиссии по электросвязи Лэрри Олсон.

Предлагая новый стандарт в рамках пакета рекомендаций для цифровых платформ второго поколения, представители Соединённых Штатов отметили, что стандарт ATSC 3.0 должен принести улучшения производительности, функциональности и эффективности – существенные для гарантированного внедрения систем без обратной совместимости. Стандарт на базе IP при высокой пропускной способности может обеспечить:

Улучшенное качество аудио и видео.

Надёжный мобильный приём на большом количестве устройств.

Более эффективное использование спектра.

Улучшенное информирование о чрезвычайных ситуациях.

Интерактивные возможности.

Исполнительный вице-президент ONE Media 3.0 Джеральд Фриц, представивший данное предложение от имени американской делегации, высказал мнение о том, что стандарт передачи сигнала нового поколения даст потребителям широкий выбор новых услуг, а также расширит выбор возможностей для вещателей и провайдеров услуг по всему миру и призвал ITU быстрее принять стандарт.

«Стандарт ATSC 3.0, объединивший в себе широковещательные и широкополосные технологии, может также стать частью экосистемы 5G для передачи нетелевизионных данных», – добавил он.

В рамках кампании по продвижению нового стандарта Соединённые Штаты представили Руководство по внедрению системы расширенного информирования о чрезвычайных ситуациях от ATSC. В этом документе описываются методы и примеры реализации важнейших функциональных возможностей стандарта, связанных с информированием о чрезвычайных ситуациях, – таких, как обеспечение работы служб спасения. Данные функции должны быть интересны как для стран, проводящих модернизацию своих цифровых систем, так и для стран, которые всё ещё в процессе перехода с аналогового на цифровое вещание.

Избранный в 2019 году председатель правления ATSC Линн Клоди из Национальной ассоциации телерадиовещателей назвал международное принятие стандарта ATSC 3.0 «вполне уместным шагом, учитывающим огромную работу, проделанную инженерами со всего мира, по созданию этого современного стандарта с множеством внутренних возможностей, отвечающих запросам рынка».

Ряд дополнительных отчётов и рекомендаций ITU должны быть изменены для соответствия новому стандарту ATSC 3.0. Дальнейшие действия, направленные на рассмотрение предложения США, должны быть предприняты уже в ближайшее время – на встречах рабочих групп ITU, которые пройдут в июле.

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