Гендиректор «Главкосмоса» (подразделение «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов, рассказал о сроках отправления в космос ракет-носителей «Союз» со спутниками OneWeb, а также сообщил, с каких космодромов будут совершаться запуски. По его словам, в ранее озвученных планах есть некоторые изменения, передает РИА Новости.

В частности, стало известно, что два запуска будут перенесены с Байконура на космодром Восточный. Ранее сообщалось, что с Байконура будет произведено 11 отправок, с Куру — 4, а с Восточного — 6. Однако теперь проект OneWeb рассматривает 8 пусков с последнего.

Также Лоскутов заявил, что в конце текущего года с Байконура будет совершена первая отправка спутников на орбиту. Количество пусков с этого космодрома решили уменьшить с 11 до 9.

В свою очередь Восточный будет задействован в реализации проекта OneWeb во втором квартале 2020 года.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире. Россия подписала контракт на участие в проекте в 2015 году.

27 февраля Arianespace вывел шесть спутников OneWeb на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

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